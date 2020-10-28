Система здравоохранения с задачей справляется — пензенский губернатор Медицина

Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Система здравоохранения справляется со своей задачей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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По его словам, в настоящее время в регионе наблюдается непростая эпидситуация, но она находится под контролем.

«Задача состоит сегодня, чтобы сделать все для того, чтобы не было активного распространения коронавирусной инфекции. Для этого мы, как и во всех других регионах, принимаем соответствующие меры по рекомендациям Роспотребнадзора. У нас граждане, например, в торговых сетях все находятся в масках, соблюдают масочный режим. На улице не всегда это удается достичь, но последнее время мы видим, что все больше и больше граждан носят маски, даже находясь на улице, не в общественных местах. Это очень важно. Система здравоохранения работает напряженно, но с задачей справляется», — сказал он в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате в среду, 28 октября.

Глава региона добавил, что в Пензенской области увеличено количество операторов контакт-центра для обработки звонков пациентов, к работе в сфере здравоохранения привлечены студенты медицинских специальностей, выделен дополнительный транспорт для врачей, посещающих больных на дому.

«С задачей сегодня справляемся, и я считаю, что справимся в дальнейшем», — отметил Иван Белозерцев.