В адрес Белозерцева поступили обращения граждан по поводу бесплатных лекарств при COVID-19 Медицина

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в его адрес поступил ряд обращений граждан по вопросу бесплатного обеспечения лекарственными препаратами при COVID-19.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве примера он привел одно из них — от жительницы Пензы, у супруга которой подтвержден коронавирус.

«Лечение проходит в домашних условиях уже третью неделю. Лекарства никто не предоставляет бесплатно. В поликлинике врач сказал: «Бесплатные лекарства не ждите». Везде пишут, что лекарства выдают, а на самом деле их нет», — зачитал обращение Иван Белозерцев в ходе совещания с главами муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.

Губернатор напомнил, что на приобретение препаратов для пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, были выделены средства из областного и федерального бюджетов — 9 млн. и 49 млн. рублей соответственно.

«Лекарства от ковида должны быть бесплатными», — подчеркнул он.

Читайте также

Заведующая поликлиникой пояснила, как происходит назначение бесплатных лекарств при COVID-19

В свою очередь врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что на 97% выделенные средства законтрактованы.

«Началась отгрузка медикаментов в лечебные учреждения. [...] На пятницу информация, что 37% от заявленных контрактов исполнено, лекарства доставлены в лечебные учреждения», — сказал он.

По словам Александра Никишина, по состоянию на вечер 20 ноября бесплатными лекарствами в Пензенской области были обеспечены 763 человека.

«Была сложность в том, что по списку мы не все могли — не все лекарства одновременно — выдавать, потому что по отдельным позициям была задержка, но сейчас эта проблема решена. Было принято решение, что, не дожидаясь какого-то одного наименования, начинать выдавать то, что есть, с последующим довозом по списку тех лекарств, которые необходимы», — пояснил врио министра.