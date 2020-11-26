Строительство детской поликлиники в «Спутнике» планируется завершить к 15 декабря Медицина

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области планируется завершить к 15 декабря 2020 года. Об этом сообщила и.о. главы регионального Минстроя Светлана Круглова.

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«Ее стоимость — 365 млн. рублей. На сегодняшний день у нас освоено 315 [млн. рублей]. Мы планируем, что к 15 декабря строительно-монтажные работы на объекте будут завершены. Кассовый план мы к этой дате тоже закроем и введем объект в эксплуатацию», — сказала она в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в четверг, 26 ноября.

Светлана Круглова напомнила, что здание детской поликлиники возводится в рамках реализации федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Во время совещания она также обратила внимание на то, что на особом контроле Минстроя России находится обеспечение заявленного в рамках федерального проекта объема ввода жилья на территории, прилегающей к строящейся детской поликлинике.

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«Это так называемая программа «Стимул», по которой мы получили субсидию из федерального бюджета. Общий объем необходимого ко вводу жилья составляет 87,1 тыс. кв. метра. Невыполнение заявленного объема может негативно сказаться на деловой репутации региона и на предоставлении в последующих периодах субсидий на строительство иных объектов. Перечень домов у нас определен. Ход строительства поставлен на еженедельный контроль. На сегодняшний день введены в эксплуатацию дома общей площадью 44,8 тыс. кв. метров. Это 51%», — уточнила она.

В ходе дальнейшего обсуждения врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов поинтересовался, существуют ли риски невыполнения поставленной задачи.

«На сегодняшний день мы рисков не видим», — подчеркнула Светлана Круглова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», детская поликлиника в «Спутнике» будет рассчитана на 500 посещений в смену. Проектом предусмотрена работа дневного стационара на 15 мест.

Строительство объекта осуществляет холдинг «Термодом».