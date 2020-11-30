Жительницам Пензенской области в январе-октябре проведено 713 процедур ЭКО Медицина

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. 713 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведено жительницам Пензенской области в январе-октябре 2020 года по полису обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС, в том числе 134 — за пределами региона. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ТФОМС.

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«Общая стоимость медицинской помощи, оказанной жительницам области, составила 62,9 млн. рублей», — отметили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что с каждым годом число таких процедур увеличивается: в 2013 году программой ОМС их было предусмотрено чуть более 300, в 2020 — 950.

В ТФОМС напомнили также, что с 2018 года при ЭКО по полису обязательного медицинского страхования стала доступна криоконсервация эмбрионов с последующим размораживанием и переносом в полость матки, за 10 месяцев 2020-го эта процедура проведена 115 жительницам региона.