В Пензе за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 37 — в Пензенском районе, 13 — в Иссинском, 12 — в Башмаковском, 11 — в Сердобском, шесть — в Шемышейском, пять — в городе Заречном, один — в Лунинском районе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 3 декабря.

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«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 464 человека, сняты с него 50 тыс. 56.

Из сообщения также следует, что в регионе проведено более 504 тыс. 680 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 35,97%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 20 тыс. 722 случая заражения коронавирусом. Выписаны 17 тыс. 716 пациентов. Зарегистрировано 249 летальных исходов.