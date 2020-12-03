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В Пензенской области за сутки подтвержден 171 случай заражения коронавирусом

11:05 | 03.12.2020 | Медицина

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. 171 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 95 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 3 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 171 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 20 тыс. 722 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 17 тыс. 716.

Умерли 249 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 375 тыс. 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 145 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 859 тыс. 851 пациент, из них 29 тыс. 502 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 41 тыс. 607, за сутки зарегистрировано 554 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

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