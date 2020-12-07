В Пензенской области бесплатными лекарствами при COVID-19 обеспечены 2,9 тыс. человек Медицина

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. 2,9 тыс. человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, медицинская помощь которым оказывается в Пензенской области в амбулаторных условиях, получили бесплатные лекарства для лечения на дому. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент времени уже 2,9 тыс. человек обеспечены лекарственными препаратами», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Министр напомнил, что на эти цели было выделено финансирование из федерального и регионального бюджетов.

По словам Александра Никишина, на 97,5% и 100% средств от соответствующих сумм медицинскими организациями заключены контракты на поставку препаратов.