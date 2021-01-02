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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 68 детей

13:44 | 02.01.2021 | Медицина

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Пенза, 2 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 201 человека, в том числе у 68 детей в возрасте от девяти месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 2 января.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 68 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 154 случая инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще 13 случаев заражения зафиксировано в Бессоновском районе, 11 — в Каменском, семь — в Тамалинском, шесть — в городе Заречном, пять — в Иссинском районе, три — в Пензенском, два — в Пачелмском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 26 тыс. 445 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 302. Зарегистрировано 323 летальных исхода.

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