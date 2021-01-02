В Пензенской области зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 января 2021. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 114 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 2 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 26 тыс. 445 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 302.

Умерли 323 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 212 тыс. 637 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 301 человека.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 599 тыс. 35 пациентов, из них 18 тыс. 897 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 58 тыс. 2, за сутки зарегистрировано 447 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

