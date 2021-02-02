В Пензе онкологи проведут дополнительный прием пациентов Медицина

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Врачи областного онкологического диспансера проведут на текущей неделе дополнительный прием пациентов в двух поликлиниках Пензы — №14 и относящейся к облбольнице имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По информации ведомства, специалисты будут консультировать граждан на базе центров амбулаторной онкологической помощи.

В том, который находится в стенах поликлиники областной больницы, 3 и 5 февраля будет организован прием онколога по профилю опухолей молочной железы, кожи, мягких тканей и костей.

В центре на базе поликлиники на улице Стасова 3 февраля состоится прием онколога по профилю опухолей головы и шеи, а также онкогинеколога, 4-го числа — онкоуролога, 5-го — абдоминального онколога.