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В Пензе онкологи проведут дополнительный прием пациентов

09:54 | 02.02.2021 | Медицина

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Врачи областного онкологического диспансера проведут на текущей неделе дополнительный прием пациентов в двух поликлиниках Пензы — №14 и относящейся к облбольнице имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В Пензе онкологи проведут дополнительный прием пациентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, специалисты будут консультировать граждан на базе центров амбулаторной онкологической помощи.

В том, который находится в стенах поликлиники областной больницы, 3 и 5 февраля будет организован прием онколога по профилю опухолей молочной железы, кожи, мягких тканей и костей.

В центре на базе поликлиники на улице Стасова 3 февраля состоится прием онколога по профилю опухолей головы и шеи, а также онкогинеколога, 4-го числа — онкоуролога, 5-го — абдоминального онколога.

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