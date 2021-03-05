В пензенском онкодиспансере пройдет мастер-класс по малоинвазивным технологиям Медицина

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Мастер-класс «Малоинвазивные технологии в онкохирургии и вопросы лекарственной терапии» пройдет в пензенском областном онкологическом диспансере 11 и 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, своим опытом поделятся ведущие специалисты федеральных центров: Национального медицинского исследовательского центра радиологии и его филиала — Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена.

В первый день приглашенные эксперты продемонстрируют тактику ведения операций при различных онкопатологиях. Происходящее в оперблоке будет транслироваться на большой экран в актовом зале. Пензенские врачи смогут в режиме реального времени наблюдать за процессом, который будет сопровождаться пояснениями специалистов.

Второй день будет посвящен теории. Планируется рассмотреть особенности диагностики и лечения наиболее сложных опухолей органов мочеполовой системы, молочной железы, легкого и желудка.