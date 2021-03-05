EN
21:32:12 Пятница, 5 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском онкодиспансере пройдет мастер-класс по малоинвазивным технологиям

10:33 | 05.03.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Мастер-класс «Малоинвазивные технологии в онкохирургии и вопросы лекарственной терапии» пройдет в пензенском областном онкологическом диспансере 11 и 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В пензенском онкодиспансере пройдет мастер-класс по малоинвазивным технологиям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, своим опытом поделятся ведущие специалисты федеральных центров: Национального медицинского исследовательского центра радиологии и его филиала — Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена.

В первый день приглашенные эксперты продемонстрируют тактику ведения операций при различных онкопатологиях. Происходящее в оперблоке будет транслироваться на большой экран в актовом зале. Пензенские врачи смогут в режиме реального времени наблюдать за процессом, который будет сопровождаться пояснениями специалистов.

Второй день будет посвящен теории. Планируется рассмотреть особенности диагностики и лечения наиболее сложных опухолей органов мочеполовой системы, молочной железы, легкого и желудка.

Новости партнеров
Читайте также
Сессия пензенской гордумы состоится 11 марта В пензенской областной библиотеке прозвучит музыка Моцарта
В рамках фестиваля «Белинская весна» пройдет конкурс исторического костюма «Ростелеком» оказал техсодействие в организации трансляции инвестпослания Ивана Белозерцева
В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом, выписаны 137 человек В Пензенской области на поддержку мукомолов направят 2,7 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама