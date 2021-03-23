Пострадавшие в ДТП с автобусом, которых прооперировали в Рязани, доставлены в Пензу Медицина

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Двое граждан, пострадавших в ДТП с участием автобуса на федеральной трассе М5 «Урал» в ночь на 17 марта, которые после случившегося были госпитализированы в медучреждение Рязани, где им проведены операции, эвакуированы в Пензу спецмашинами вечером в минувший понедельник, 22 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они находятся в отделении травматологии №1 больницы №6 имени Г. А. Захарьина. Их состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. Им проводится послеоперационное лечение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что еще один пациент, который был доставлен в Пензу ранее, проходит лечение в отделении нейрохирургии больницы №6.

«Двое находятся на долечивании дома», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 17 марта на 226 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Пенза». В нем находились двое водителей и 56 пассажиров, детей среди которых не было.

По уточненным данным, пострадал 21 человек, из них шестеро были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Установлено, что 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв.

В рамках уголовного дела назначена автотехническая экспертиза.