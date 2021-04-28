EN
15:25:36 Среда, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ТЦ «СаниМарт» открыт пункт вакцинации от коронавируса

12:33 | 28.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Пункт вакцинации от коронавируса начал работать в торговом центре «СаниМарт» в Пензе в среду, 28 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В ТЦ «СаниМарт» открыт пункт вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прививку делают специалисты выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что вся процедура, включая предварительный осмотр и поствакцинальное наблюдение, занимает 40–45 минут.

«В день первой аппликации с привившимся согласовываются место и время получения второй аппликации. Между прививками должен быть интервал — 21 день», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что еще один пункт вакцинации начнет действовать в торговом центре «Пассаж» 29 апреля.

Новости партнеров
Читайте также
В бюджете Пензенской области предусмотрят средства на обновление автопарка скорой помощи В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области снизилось число ДТП В пензенском художественном училище пройдет выставка работ Адольфа Сиверина
В Пензе в I квартале введено 90 тыс. кв. метров жилья Состоялся тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама