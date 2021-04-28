В ТЦ «СаниМарт» открыт пункт вакцинации от коронавируса Медицина

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Пункт вакцинации от коронавируса начал работать в торговом центре «СаниМарт» в Пензе в среду, 28 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Прививку делают специалисты выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что вся процедура, включая предварительный осмотр и поствакцинальное наблюдение, занимает 40–45 минут.

«В день первой аппликации с привившимся согласовываются место и время получения второй аппликации. Между прививками должен быть интервал — 21 день», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что еще один пункт вакцинации начнет действовать в торговом центре «Пассаж» 29 апреля.