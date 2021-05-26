Пункт вакцинации от коронавируса открыт в кузнецком ТЦ «Гулливер» Медицина

Кузнецк, 26 мая 2021. PenzaNews. Пункт вакцинации от коронавируса начал работу в торговом центре «Гулливер» города Кузнецка Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Для получения прививки с собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что перед процедурой врач обязательно проводит осмотр пациента.

Из сообщения следует, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V».

«Проводят ее специалисты поликлиники №2 города Кузнецка. Для введения второго компонента через 21 день необходимо будет обратиться в прививочный кабинет поликлиники, указанной в направлении», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по состоянию на 25 мая первый компонент прививки от коронавируса получили 10 тыс. 382 жителя города Кузнецка и Кузнецкого района, завершили вакцинацию полностью 8 тыс. 863 человека.