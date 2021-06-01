В Пензенской области вертолет санавиации с начала года транспортировал 48 пациентов Медицина

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. 48 пациентов, в том числе трое детей, транспортированы в ходе 46 вылетов вертолета санитарной авиации в Пензенской области с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, чаще всего помощь врачей областного центра требовалась жителям Кузнецкого, Нижнеломовского, Сердобского и Каменского районов.

Только в мае совершен 21 вылет.

Так, 28 мая вертолет санавиации доставил 9-летнего ребенка из Пензы в Казань для прохождения лечения в детской республиканской клинической больнице. Это был один из дальних вылетов с дозаправкой в Ульяновске. Борт отправился из Пензы в 6.00 и прибыл в Казань в 9.15. Все это время юный пациент находился под наблюдением специалистов пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

31 мая санавиация пришла на помощь мужчине с черепно-мозговой травмой. Он был транспортирован из Кузнецка в Пензу — в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа санавиации была возобновлена в Пензенской области в октябре 2020 года в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Услугу оказывает авиакомпания «Скол» с использованием российского вертолета «Ансат». Он оборудован современным медицинским модулем и имеет все необходимое для оказания неотложной медпомощи во время полета. На борту можно перевезти одного лежачего пациента и одного сидячего. Относительно малые габариты позволяют совершить посадку даже посреди трассы.

Вертолет санавиации базируется в пензенском аэропорту.