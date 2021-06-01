EN
01:55:46 Среда, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области вертолет санавиации с начала года транспортировал 48 пациентов

11:04 | 01.06.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. 48 пациентов, в том числе трое детей, транспортированы в ходе 46 вылетов вертолета санитарной авиации в Пензенской области с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области вертолет санавиации с начала года транспортировал 48 пациентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, чаще всего помощь врачей областного центра требовалась жителям Кузнецкого, Нижнеломовского, Сердобского и Каменского районов.

Только в мае совершен 21 вылет.

Так, 28 мая вертолет санавиации доставил 9-летнего ребенка из Пензы в Казань для прохождения лечения в детской республиканской клинической больнице. Это был один из дальних вылетов с дозаправкой в Ульяновске. Борт отправился из Пензы в 6.00 и прибыл в Казань в 9.15. Все это время юный пациент находился под наблюдением специалистов пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

31 мая санавиация пришла на помощь мужчине с черепно-мозговой травмой. Он был транспортирован из Кузнецка в Пензу — в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа санавиации была возобновлена в Пензенской области в октябре 2020 года в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Услугу оказывает авиакомпания «Скол» с использованием российского вертолета «Ансат». Он оборудован современным медицинским модулем и имеет все необходимое для оказания неотложной медпомощи во время полета. На борту можно перевезти одного лежачего пациента и одного сидячего. Относительно малые габариты позволяют совершить посадку даже посреди трассы.

Вертолет санавиации базируется в пензенском аэропорту.

Новости партнеров
Читайте также
Лекция «Фрида Кало. Феномен художницы» состоится в пензенской картинной галерее В Пензенской области утверждено обвинительное заключение по делу «черных археологов»
Под Пензой задержаны двое мужчин с партией героина Пензенская делегация примет участие в форуме финно-угорских народов в Ижевске
В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Пензенской области в штатном режиме
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама