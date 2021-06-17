В Пензе впервые открыта галерея почета системы здравоохранения региона Медицина

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Галерея почета системы здравоохранения Пензенской области впервые открыта в Пензе у станции скорой помощи в преддверии Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

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Обращаясь к медсестрам, фельдшерам, врачам и руководителям учреждений здравоохранения, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что в условиях пандемии коронавируса они продемонстрировали чуткое отношение к пациентам и высочайший уровень профессионализма.

«Низкий вам поклон за это», — сказал он.

В свою очередь временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Вячеслав Космачев обратил внимание на то, что прошлый год, по итогам которого было принято решение о занесении коллективов и работников учреждений здравоохранения в галерею почета, был полон испытаний.

«Этот год показал уровень профессионализма наших коллективов. Этот год показал слаженность, организованность работы всей нашей большой команды. Этот год показал, насколько мы чутко, своевременно и оперативно реагируем на те вызовы, с которыми мы столкнулись», — подчеркнул он.

Вячеслав Космачев добавил, что медицинские работники без преувеличения совершили подвиг и спасли тысячи жизней.

Особые слова признательности он адресовал членам семей врачей и медсестер.

«Я знаю, что многие из вас неделями не бывали дома и, конечно же, ощущали поддержку своих близких. Сегодня я выражаю огромную благодарность людям, которые были рядом с вами и которые в самые сложные моменты поддерживали вас», — сказал он.

По словам врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в галерею почета занесены лучшие из лучших.

«Я рад, что вы есть. Я рад, что мы с вами вместе. Нас впереди ждут великие дела», — отметил он.

По итогам 2020 года в галерею почета системы здравоохранения занесены коллективы трех учреждений: центра специализированных видов медицинской помощи, областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко и больницы №4.

Также этой чести удостоены 12 человек.

Это уролог городищенской районной больницы Равиль Бибарсов, инфекционист нижнеломовской межрайонной больницы Тамара Веденяпина, участковый терапевт каменской МРБ Анастасия Гречихина, врач общей практики ГБУЗ «Городская поликлиника» Наталия Ермина, инфекционист кузнецкой МРБ Елена Зубаха, инфекционист сердобской МРБ Татьяна Матвиенко, процедурная медицинская сестра бессоновской райбольницы Елена Мешкова, заместитель главного врача по лечебной работе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Нина Прокофьева, заведующая терапевтическим отделением мокшанской райбольницы Наталья Прокусова, врач по паллиативной медпомощи областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Пронина, старшая медсестра неврологического отделения пензенской районной больницы Надежда Сладкова и фельдшер областной станции скорой медпомощи Александр Юртаев.