В Пензенской области награждены победители конкурса медработников Медицина

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Победители регионального конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» награждены в семи номинациях в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» в преддверии Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

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Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко пожелал представителям сферы здравоохранения добра, хорошего настроения и профессиональных успехов.

По его словам, с самого начала пандемии коронавируса медицинские работники региона проявили свои лучшие качества.

«Вы шли, рискуя жизнью, в красную зону, часто находились там целыми неделями, месяцами, [...] не видя родных и близких. И, наверное, первый раз после Великой Отечественной войны мы почувствовали, что такое система здравоохранения и что такое профессия врача. Огромное вам за это спасибо!» — сказал руководитель субъекта федерации.

Затем состоялась церемония награждения конкурса медработников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения.

В номинации «За проведение операции, спасшей жизнь человеку» награждена группа врачей пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко под руководством заведующего региональным сосудистым центром, нейрохирурга Михаила Краснова.

В номинации «Лучший детский доктор» отмечена нефролог ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Татьяна Удалова.

В номинации «Народный врач» победу одержал заведующий отделением травматологии №2, травматолог-ортопед клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Михаил Щербаков.

В номинации «За верность профессии» награды удостоена фельдшер пензенской областной станции скорой медицинской помощи Людмила Платонова.

В номинации «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области» отмечен заведующий ревматологическим отделением, ревматолог клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Виктор Комаров.

В номинации «Лучший земский фельдшер» победителем признана фельдшер здравпункта села Кирилловка Башмаковского района Ирина Васина.

В номинации «Лучший наставник» награжден хирург клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Марк Беренштейн.

Каждый из победителей получил памятный знак и вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.