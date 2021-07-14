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В Заречный поступила вакцина «Спутник V»

09:16 | 14.07.2021 | Медицина

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Заречный, 14 июля 2021. PenzaNews. 2 тыс. 100 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступило в Заречный в минувший вторник, 13 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Заречный поступила вакцина «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В среду, 14 июля, возобновляются прививочные мероприятия в поликлинике, ТЦ «Рябинушка», на ПО «Старт», а также открывается пункт вакцинации в санатории «Заречье», — сказано в тексте.

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В нем поясняется, что в прививочном кабинете городской поликлиники прием ведется по предварительной записи: сначала медработники будут прививать тех, кто уже был записан на вакцинацию; их оповестят о времени по телефону.

«Прививочный пункт в ТЦ «Рябинушка» будет работать в среду и далее в будни с 9.30 до 18.00, в субботу и воскресенье с 9.30 до 13.00», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в санатории «Заречье» будут прививать сотрудников городских предприятий и организаций по предварительным коллективным заявкам.

«Вакцинация вторым компонентом в Заречном не прекращалась. Она продолжается в соответствии с ранее установленным графиком», — напоминается в нем.

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