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В Пензенской области за сутки подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом

11:38 | 06.09.2021 | Медицина

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Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. 226 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 277 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 6 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 64 тыс. 908 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 53 тыс. 898.

Умерли 2 тыс. 252 человека. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 30 тыс. 455 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 856 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 285 тыс. 7 пациентов, из них 14 тыс. 276 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 187 тыс. 990, за сутки зарегистрировано 790 летальных исходов.

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