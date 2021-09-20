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В педиатрическом отделении городищенской больницы установили новые окна

10:58 | 20.09.2021 | Медицина

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Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Замена 50 оконных конструкций произведена в педиатрическом отделении городищенской районной больницы Пензенской области, которое располагается в здании 2007 года постройки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В педиатрическом отделении городищенской больницы установили новые окна

Фото: Health.pnzreg.ru

«Полностью завершить работы по ремонту педиатрического отделения планируется до конца 2021 года. Финансовые средства в размере порядка 800 тыс. рублей на эти цели предусмотрены в областном и федеральном бюджетах», — уточняется в тексте.

По словам главного врача городищенской районной больницы Льва Умнова, частичный косметический ремонт в отделении проводился в 2018 году.

«Благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» в отделении будут созданы комфортные условия пребывания для наших юных жителей», — отметил он.

Лев Умнов добавил, что в ходе следующего этапа намечено выполнить ремонт крыши.

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