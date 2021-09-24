В Пензе запустят горячую линию, посвященную Всемирному дню сердца Медицина

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Горячая линия, посвященная Всемирному дню сердца, будет работать в Пензе в предстоящий вторник, 28 сентября.

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На вопросы жителей ответит заведующая кардиологическим диспансером пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный специалист по кардиологии регионального Минздрава Елена Володина.

Все желающие смогут узнать, как сберечь здоровье сердца, каким образом проводится диагностика и лечение заболеваний, как организована реабилитация и вакцинация пациентов от коронавируса, а также как осуществляется обеспечение бесплатными лекарствами.

Вопросы граждан будут в течение часа приниматься по телефону, номер которого указан на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.