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Шесть молодых специалистов приняты на работу в пензенское областное бюро судмедэкспертизы

10:30 | 29.09.2021 | Медицина

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Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Шесть молодых специалистов трудоустроены в структурные подразделения ГБУЗ «Пензенское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» с начала сентября.

Шесть молодых специалистов приняты на работу в пензенское областное бюро судмедэкспертизы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального Минздрава, в земетчинское районное и каменское межрайонное отделения пришли на работу двое врачей судмедэкспертизы, которые являются участниками программы «Земский доктор». Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 млн. рублей.

Еще два специалиста по судебно-медицинской экспертизе и два патологоанатома приняты на работу в отделения головного бюро судмедэкспертизы в Пензе.

Вместе с тем, по информации министерства здравоохранения Пензенской области, потребность в кадрах остается. Ожидается, что в 2022 году штат областное бюро судебно-медицинской экспертизы пополнят два патологоанатома, которые учатся по целевым направлениям в Пензе, и четыре судмедэксперта, которых готовят в Уфе, Казани, Самаре и Саратове.

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