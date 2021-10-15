Антиковидная вакцина имеется в Пензенской области в достаточном количестве — Минздрав Медицина

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Антиковидная вакцина имеется в Пензенской области в достаточном количестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

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«В связи с введением обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан и увеличением числа вакцинируемых пензенцы все чаще задаются вопросом, обеспечены ли медицинские организации области необходимым количеством вакцины. Министерство здравоохранения Пензенской области поясняет, что антиковидная вакцина в регионе имеется в достаточном количестве», — сказано в тексте.

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В нем уточняется, что доступны все четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»; число поставленных в регион с начала иммунизации комплектов составляет 707 тыс. 101.

Из сообщения следует, что на текущей неделе в Пензенскую область доставлено 1 тыс. 560 комплектов вакцины «КовиВак» и 14 тыс. 400 — «Спутник V».

«Поступившая вакцина в течение нескольких дней будет распределена пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области», — отмечается в тексте.