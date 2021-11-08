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В пензенском центре СВМП введена в эксплуатацию еще одна кислородная станция

09:30 | 08.11.2021 | Медицина

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Еще одна кислородная станция введена в эксплуатацию в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

В пензенском центре СВМП введена в эксплуатацию еще одна кислородная станция

Фото: Health.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального Минздрава, станция способна вырабатывать примерно 1,2 тонны кислорода в день, при этом 1 тонна помогает поддерживать необходимый уровень сатурации примерно 100 человек.

«Решение о выделении дополнительных финансовых средств на закупку и установку четырех кислородных станций в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекций, принято губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко», — напоминается в тексте.

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