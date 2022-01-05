В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 января 2022. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 685 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 5 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 102 тыс. 788 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 86 тыс. 486.

Умерли 4 тыс. 678 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 585 тыс. 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 772 случая.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 600 тыс. 728 человек, из них 25 тыс. 581 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 313 тыс. 15, за сутки зарегистрировано 828 летальных исходов.