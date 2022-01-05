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Доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4% — Космачев

14:26 | 05.01.2022 | Медицина

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Пенза, 5 января 2022. PenzaNews. Доля привитых граждан среди заболевших COVID-19 не превышает 4%. Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев в ходе оперативного совещания с руководителями медицинских организаций, состоявшегося в среду, 5 января.

Доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4% — Космачев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ограничительные мероприятия, которые были несколько ужесточены накануне новогодних праздников, дали свои результаты, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Однако самым надежным способом защиты остается вакцинация. Доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4%, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые», — сказал он.

«Сейчас у каждого есть возможность беспрепятственно пройти вакцинацию. Работают все стационарные пункты вакцинации. Дополнительно в областном центре прививку можно сделать в торговых центрах «Коллаж», «СаниМарт», «Ритейл Парк» и «Атак» на улице Антонова. В наличии все четыре вида вакцины. Только последняя поставка «Спутник Лайт» составила 33 тыс. доз», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба облправительства.

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