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В Пензенской области за сутки подтверждено 183 случая заражения коронавирусом

11:44 | 19.01.2022 | Медицина

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. 183 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 294 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 19 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 183 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 105 тыс. 144 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 192.

Умерли 4 тыс. 800 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 899 тыс. 411 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 33 тыс. 899 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 925 тыс. 855 человек, из них 22 тыс. 920 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 323 тыс. 376, за сутки зарегистрировано 698 летальных исходов.

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