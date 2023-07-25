Олег Мельниченко посетил строящийся лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера Медицина

Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил строящийся на территории онкологического клинического диспансера лабораторно-диагностический корпус.

Фото: Pnzreg.ru

«Лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера завершен на 80%. Сегодня посетил его, чтобы проверить, как обстоят дела на объекте. Оценил помещения, в которых установят современное оборудование для лабораторных исследований, палаты для дневного стационара. Здесь также предусмотрели комнату для матери и ребенка и просторную палату, где пациенты смогут в комфортных условиях подождать процедуры», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 25 июля.

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По его словам, специалисты приступят к установке оборудования, как только будут завершены строительные работы.

«И уже к концу 2023 года мы откроем корпус. На этом не останавливаемся, уже подготовлен проект хирургического корпуса, он сейчас проходит экспертизу. После открытия лабораторно-диагностического, приступим к строительству хирургического. Также готовим всю необходимую документацию для корпуса ПЭТ/КТ-диагностики», — сообщил Олег Мельниченко.

«Таким образом, в регионе появится центр онкологической помощи, который позволит нам на самых ранних сроках выявлять заболевания и лечить их на качественном европейском уровне. Это однозначно поможет увеличить продолжительность жизни пензенцев, к чему мы и стремимся», — подчеркнул губернатор.