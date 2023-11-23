Ситуация по кори в Бессоновском районе управляемая — Марина Воробьева Медицина

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева заявила, что ситуация по кори в Бессоновском районе управляемая.

Фото: Health.pnzreg.ru

«По очагу из Бессоновского района зарегистрировано 7 человек, один случай подтвержден в референс-лаборатории в Уфе, по остальным ждем подтверждения до конца недели. Все больные госпитализированы. За контактными продолжается наблюдение, в их отношении ведется подчищающая иммунизация. [...] Ситуация по данному очагу управляемая. Заболевшие дети не посещали учреждений образования, что сужает круг распространения заболевания и исключает необходимость введения карантинных мер в организованных коллективах», — прокомментировала Марина Воробьева, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области в четверг, 23 ноября.

Говоря об очаге в Пензенском районе, замминистра отметила, что распространения заболеваемости нет, продолжается подчищающая вакцинация, но, учитывая регистрацию заболевания за пределами района, инкубационный период и карантинные мероприятия по данному очагу продлены до 1 декабря.