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Мельниченко сообщил о перспективах строительства в 2025–2026 годах хирургического корпуса онкодиспансера

10:16 | 09.02.2024 | Медицина

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о перспективах строительства в 2025–2026 годах хирургического корпуса онкологического клинического диспансера.

Мельниченко сообщил о перспективах строительства в 2025–2026 годах хирургического корпуса онкодиспансера

Фото: Pnzreg.ru

«Мы подготовили проектно-сметную документацию, будем при поддержке полномочного представителя президента обращаться в федеральное министерство здравоохранения, и я думаю, что мы сможем в перспективе приступить к строительству еще одного корпуса», — сказал глава региона в ходе встречи с журналистами в минувший четверг, 8 февраля.

«Это тоже будет очень важно для нашей области для профилактики борьбы с онкологическими заболеваниями», — цитирует Олег Мельниченко пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 февраля состоялось открытие лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического клинического диспансера.

Участие в мероприятии приняли полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В здании размещены гематологический центр для детей и взрослых; общеклиническая, гематологическая, цитогенетическая, гемостазиологическая, ПЦР-лаборатории; служба ультразвуковой диагностики; два дневных стационара по химио- и радиотерапии.

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