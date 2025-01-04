22:31:22 Суббота, 4 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Медицинские организации Пензенской области в 2025 году получат более 350 единиц нового оборудования

12:06 | 04.01.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 4 января 2025. PenzaNews. Более 350 единиц современного оборудования будет приобретено для медицинских организаций Пензенской области в 2025 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, на эти цели в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено свыше 300 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

Медицинские организации Пензенской области в 2025 году получат более 350 единиц нового оборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из крупных приобретений медицинские организации получат два флюорографа, семь единиц эндоскопических систем, 12 рентгеновских аппаратов, восемь наркозно-дыхательных аппаратов, 17 автоматических пневмотонометров, а также электрокардиографы, акушерские кольпоскопы, риноскопы, электроэнцефалографы и многое другое», — сказано в тексте.

Из него следует, что с 2021 по 2024 годы по программе модернизации первичного звена здравоохранения для учреждений здравоохранения Пензенской области, расположенных в сельской местности, было приобретено более 5 тыс. единиц медицинского оборудования.

Читайте также
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В Пензе стартовал детско-юношеский шахматный турнир «Рождественские встречи»
Житель Пензы подрался с соседом из-за отказа выпить с ним В Пензе пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественская гонка – 2025»
В Пензенской области за сутки произошло два пожара В центре Пензы состоится забег «Мы бегаем 1 января»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама