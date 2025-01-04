Медицинские организации Пензенской области в 2025 году получат более 350 единиц нового оборудования Медицина

Пенза, 4 января 2025. PenzaNews. Более 350 единиц современного оборудования будет приобретено для медицинских организаций Пензенской области в 2025 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, на эти цели в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено свыше 300 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

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«Из крупных приобретений медицинские организации получат два флюорографа, семь единиц эндоскопических систем, 12 рентгеновских аппаратов, восемь наркозно-дыхательных аппаратов, 17 автоматических пневмотонометров, а также электрокардиографы, акушерские кольпоскопы, риноскопы, электроэнцефалографы и многое другое», — сказано в тексте.

Из него следует, что с 2021 по 2024 годы по программе модернизации первичного звена здравоохранения для учреждений здравоохранения Пензенской области, расположенных в сельской местности, было приобретено более 5 тыс. единиц медицинского оборудования.