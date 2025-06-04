Олег Мельниченко и Андрей Каприн обсудили планы по строительству хирургического корпуса пензенского онкодиспансера Медицина

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России Андрей Каприн обсудили планы по строительству хирургического корпуса онкологического диспансера в ходе рабочей встречи, которая состоялась в региональном правительстве.

Фото: T.me/omelnichenko

В начале беседы Андрей Каприн поделился впечатлениями от визита в лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера, в основание которого заложил первый камень в 2021 году.

«Лаборатория у вас создана на высоком уровне, молодежь работает толковая, прекрасный дневной стационар, где можно химиотерапию проводить», — сказал Андрей Каприн.

Было отмечено, что для лабораторно-диагностического корпуса приобрели более 3 тыс. единиц медицинского и сопутствующего оборудования, в настоящее время в сутки проводится свыше 5 тыс. исследований.

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«Самое главное для нас добиться увеличения выявляемости рака на самых ранних стадиях и сокращения на поздних стадиях. Под эту цель нужно создавать современную хирургию», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор обозначил планы по строительству современного хирургического корпуса областного онкодиспансера. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Заявка на финансирование из федерального бюджета направлена в Минздрав России.

Со своей стороны Андрей Каприн пообещал оказать поддержку проекту, призванному повысить в Пензенской области качество оказания помощи в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба облправительства.