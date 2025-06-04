19:02:21 Среда, 4 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко и Андрей Каприн обсудили планы по строительству хирургического корпуса пензенского онкодиспансера

15:37 | 04.06.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России Андрей Каприн обсудили планы по строительству хирургического корпуса онкологического диспансера в ходе рабочей встречи, которая состоялась в региональном правительстве.

Олег Мельниченко и Андрей Каприн обсудили планы по строительству хирургического корпуса пензенского онкодиспансера

Фото: T.me/omelnichenko

В начале беседы Андрей Каприн поделился впечатлениями от визита в лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера, в основание которого заложил первый камень в 2021 году.

«Лаборатория у вас создана на высоком уровне, молодежь работает толковая, прекрасный дневной стационар, где можно химиотерапию проводить», — сказал Андрей Каприн.

Было отмечено, что для лабораторно-диагностического корпуса приобрели более 3 тыс. единиц медицинского и сопутствующего оборудования, в настоящее время в сутки проводится свыше 5 тыс. исследований.

Читайте также

Мельниченко сообщил о перспективах строительства в 2025–2026 годах хирургического корпуса онкодиспансера

«Самое главное для нас добиться увеличения выявляемости рака на самых ранних стадиях и сокращения на поздних стадиях. Под эту цель нужно создавать современную хирургию», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор обозначил планы по строительству современного хирургического корпуса областного онкодиспансера. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Заявка на финансирование из федерального бюджета направлена в Минздрав России.

Со своей стороны Андрей Каприн пообещал оказать поддержку проекту, призванному повысить в Пензенской области качество оказания помощи в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба облправительства.


Читайте также
Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в магазине по продаже алкоголя в Пензе «Ростелеком» обеспечил связью ТЦ «Застава» в Пензе
В Мокшанском районе легковой автомобиль насмерть сбил лося Пензенец угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело
До двух лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за кражу конструктора из магазина детских товаров в Пензе В отношении жителя Каменского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама