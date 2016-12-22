В гордуме Пензы пока не завершили проверку сведений о доходах депутатов Политика

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Постоянная комиссия пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, продолжает проверку поступивших от народных избранников данных. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава города Валерий Савельев.

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«Комиссия продолжается», — пояснил он перед началом 30-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 декабря.

На вопрос о том, получены ли на данный момент предварительные итоги, Валерий Савельев ответил отрицательно.

«Нет еще пока», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Денис Желиховский также сообщил, что работа продолжается.

«Планируем до Нового года принять решение», — сказал он, добавив при этом, что «пока еще сведения анализируются».

Денис Желиховский обратил внимание на то, что проверяются сведения о доходах, поданные всеми без исключения депутатами гордумы.

«Комиссия работает по всей гордуме. А сейчас если у кого-то конкретные нарушения, будем смотреть», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов депутатов Госдумы России, состоявшихся в сентябре. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Денис Желиховский сообщил, что проводится проверка поступивших от народных избранников данных. Кроме того, свои комментарии на этот счет ИА «PenzaNews» дали представители всех фракций, представленных в пензенской гордуме.

16 ноября стало известно, что по итогам проверки прокуратуры 26 сентября 2016 года главе города Пензы Валерию Савельеву было внесено представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами. Оно было рассмотрено. 31 октября состоялось заседание постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений, на котором было принято решение о собственной проверке. Срок ее проведения не должен превышать 60 дней. Таким образом, итоги проверки станут известны до конца 2016 года.

25 ноября глава Пензы Валерий Савельев прокомментировал ход проверки в отношении 14 депутатов гордумы, подтвердив, что «некоторые недостоверные сведения есть».

В тот же день Денис Желиховский сообщил, что проверка будет проведена в 60-дневный срок. Вместе с тем он затруднился сказать, к какой именно дате будут получены окончательные результаты.