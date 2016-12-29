С сайта гостелеканала исчезла новость о твите Белозерцева о кончине Бочкарева Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Размещенная накануне новость с заголовком «Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров с твитом о Василии Бочкареве» исчезла с официального сайта государственной телерадиокомпании «Пенза», являющейся филиалом ВГТРК.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Причиной этого, как сообщают осведомленные источники ИА «PenzaNews», якобы стало «ярое недовольство» со стороны пресс-службы правительства Пензенской области, которая усмотрела в тексте сообщения «негативный оттенок» и «неприятное соседство фамилий».

Официальная версия, которой располагает агентство, состоит в том, что информация о «наиболее активном цитировании СМИ» записи губернатора Ивана Белозерцева о кончине своего предшественника была не совсем корректно интерпретирована журналистами, поскольку «один твит никогда не сделает год».

При этом сама удаленная новость с сайта ГТРК «Пенза», состоявшая всего из пяти абзацев, два из которых являлись справочными, построена исключительно на основе информации, предоставленной компанией «Медиалогия»: она регулярно составляет рейтинги глав регионов, в том числе проявляющих активность в блогосфере.

В кратком отчете об исследовании Иван Белозерцев упоминается лишь дважды : в самом рейтинг-листе и в контексте твита о Василии Бочкареве. Иных записей нет.

По мнению независимых аналитиков, осуществляющих постоянный мониторинг информационного пространства Пензенской области, ситуация с удалением новости с сайта государственной телерадиокомпании стала второй за текущий месяц успешной попыткой ответственных чиновников оказать влияние на редакционную политику СМИ.

Первая была предпринята в середине декабря после выхода в эфир контролируемого региональной властью телеканала «Экспресс» проблемного сюжета про мост в Грабово. Впоследствии его пытались удалить не только с медиаплощадок одноименного холдинга, но и из Интернета, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

Эксперты полагают, что обе попытки «информзачистки», спровоцировавшие два публичных скандала за очень короткое время, могут быть связаны с деятельностью и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгения Сиротского, назначенного на эту должность к октябре.

Читайте также

Сменился собственник фирмы-учредителя двух СМИ — «Пенза-Пресс» и «Эхо Пензы»

По данным источника из губернаторского окружения, всестороннее покровительство главе так называемого «министерства правды» оказывает заместитель председателя правительства региона Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики и сферу СМИ. По его сведениям, именно он пролоббировал Евгения Сиротского на данный пост, поскольку Василий Трохин, в течение 13 лет возглавлявший региональный исполнительный комитет «Единой России», успешно взаимодействовал с ним по партийной линии.

«Евгений Сиротский — опытный менеджер, один из наиболее лояльных власти людей, реальный партфункционер. Он может и готов выполнять те функции, которые ему определили. Однако, чтобы добиться желаемого результата, ему стоит побыстрее избавиться от методов работы со СМИ в стиле Александра Елатонцева — ведь впереди выборы в Заксобрание. В противном случае применение старого способа давления на руководителей СМИ и главных редакторов, который нередко использовала бочкаревская администрация, могут привести не только к краху чиновника Сиротского, но и навредить имиджу губернатора Ивана Белозерцева», — резюмировал собеседник агентства.