С сайта гостелеканала исчезла новость о твите Белозерцева о кончине Бочкарева

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Размещенная накануне новость с заголовком «Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров с твитом о Василии Бочкареве» исчезла с официального сайта государственной телерадиокомпании «Пенза», являющейся филиалом ВГТРК.
Причиной этого, как сообщают осведомленные источники ИА «PenzaNews», якобы стало «ярое недовольство» со стороны пресс-службы правительства Пензенской области, которая усмотрела в тексте сообщения «негативный оттенок» и «неприятное соседство фамилий».
Официальная версия, которой располагает агентство, состоит в том, что информация о «наиболее активном цитировании СМИ» записи губернатора Ивана Белозерцева о кончине своего предшественника была не совсем корректно интерпретирована журналистами, поскольку «один твит никогда не сделает год».
При этом сама удаленная новость с сайта ГТРК «Пенза», состоявшая всего из пяти абзацев, два из которых являлись справочными, построена исключительно на основе информации, предоставленной компанией «Медиалогия»: она регулярно составляет рейтинги глав регионов, в том числе проявляющих активность в блогосфере.
По мнению независимых аналитиков, осуществляющих постоянный мониторинг информационного пространства Пензенской области, ситуация с удалением новости с сайта государственной телерадиокомпании стала второй за текущий месяц успешной попыткой ответственных чиновников оказать влияние на редакционную политику СМИ.
Эксперты полагают, что обе попытки «информзачистки», спровоцировавшие два публичных скандала за очень короткое время, могут быть связаны с деятельностью и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгения Сиротского, назначенного на эту должность к октябре.
По данным источника из губернаторского окружения, всестороннее покровительство главе так называемого «министерства правды» оказывает заместитель председателя правительства региона Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики и сферу СМИ. По его сведениям, именно он пролоббировал Евгения Сиротского на данный пост, поскольку Василий Трохин, в течение 13 лет возглавлявший региональный исполнительный комитет «Единой России», успешно взаимодействовал с ним по партийной линии.
«Евгений Сиротский — опытный менеджер, один из наиболее лояльных власти людей, реальный партфункционер. Он может и готов выполнять те функции, которые ему определили. Однако, чтобы добиться желаемого результата, ему стоит побыстрее избавиться от методов работы со СМИ в стиле Александра Елатонцева — ведь впереди выборы в Заксобрание. В противном случае применение старого способа давления на руководителей СМИ и главных редакторов, который нередко использовала бочкаревская администрация, могут привести не только к краху чиновника Сиротского, но и навредить имиджу губернатора Ивана Белозерцева», — резюмировал собеседник агентства.
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