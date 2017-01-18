Валерий Лидин существенно усилил медиаактивность за 2016 год — рейтинг Политика Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин занял 39 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов федерации за 2016 год, поднявшись сразу на 15 строчек вверх. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно представленным данным, медиаиндекс спикера регионального парламента составил 1 тыс. 825,4 пункта. Лидерами медиарейтинга стали Владимир Константинов (Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). Самые заметные перемещения в рейтинге зафиксированы у председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова (+51), главы Магаданской областной думы Сергея Абрамова (+44), председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина (+28) и спикера томской облдумы Оксаны Козловской (+26). В рейтинг компании «Медиалогия» вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на конец 2016 года. Для тех, кто приступил к работе в прошлом году, учитывались упоминания в СМИ, начиная с момента избрания, а медиаактивность в предыдущих должностях не учитывалась. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость