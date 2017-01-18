16:58:14 Среда, 18 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Валерий Лидин существенно усилил медиаактивность за 2016 год — рейтинг

15:23 | 18.01.2017 | Политика

Печать

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин занял 39 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов федерации за 2016 год, поднявшись сразу на 15 строчек вверх. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».

Валерий Лидин существенно усилил медиаактивность за 2016 год — рейтинг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, медиаиндекс спикера регионального парламента составил 1 тыс. 825,4 пункта.

Лидерами медиарейтинга стали Владимир Константинов (Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

Самые заметные перемещения в рейтинге зафиксированы у председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова (+51), главы Магаданской областной думы Сергея Абрамова (+44), председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина (+28) и спикера томской облдумы Оксаны Козловской (+26).

В рейтинг компании «Медиалогия» вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на конец 2016 года. Для тех, кто приступил к работе в прошлом году, учитывались упоминания в СМИ, начиная с момента избрания, а медиаактивность в предыдущих должностях не учитывалась.
Актуальное
Читайте также
В одной из новостроек в Заре произошел пожар Приговоры по делу о незаконном сбыте спиртного почти на 30 млн. рублей вступили в силу
Пензенская картинная галерея предложила сделать селфи на фоне экспонатов В Кузнецке планируется открыть новый гостиничный комплекс
Пенза подтвердила лидерство в областном рейтинге улучшения инвестклимата В Пензе после дискуссии о работе в период болезни принято обращение к работодателям
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама