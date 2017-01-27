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В Пензе оппозиция начала спекулировать на теме аварии на ТЭЦ-1

12:45 | 27.01.2017 | Политика

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Представители региональных отделений двух оппозиционных партий — КПРФ и ЛДПР — решили использовать аварию на ТЭЦ-1, которая произошла накануне, как повод для политических спекуляций.

В Пензе оппозиция начала спекулировать на теме аварии на ТЭЦ-1

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в частности, по мнению пензенских коммунистов, случившееся является следствием того, что «коммунальная инфраструктура находится в частных руках, а капиталистическая система заинтересована лишь в получении максимальной прибыли».

«Мы убеждены, что ситуация, при которой важнейшие ресурсы принадлежат частникам, недопустима! В сентябре прошлого года в московских офисах ПАО «Т Плюс» и других аффилированных с обществом компаний прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом. Этот пример лишний раз доказывает, что частников интересуют лишь личные, корыстные интересы», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте обкома КПРФ.

Координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев оказался более сдержан в формулировках, содержащихся в заявлении, также опубликованном на партийном портале в связи с аварией на ТЭЦ.

По его мнению, такие стратегические объекты должны находиться на постоянном контроле как надзорных органов, так и самих собственников.

«Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в конце прошлого года выявило у филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» более 100 нарушений требований промышленной и энергетической безопасности. После трагедии, произошедшей вчера, лично у меня возникает сомнение, были ли они устранены», — отметил Александр Васильев.

В связи с произошедшим ЛДПР направило в прокуратуру письмо с просьбой инициировать внеплановые проверки всех стратегических объектов на территории Пензенской области.

На сайте регионального отделения еще одной парламентской оппозиционной партии — «Справедливой России» — какого-либо упоминания об аварии на ТЭЦ-1 пока нет.

Зато 26 января — впервые за 4 месяца с момента выборов в Госдуму России — на интернет-ресурсе наконец все же появилось новое сообщение. В нем рассказывается о том, что в минувшую среду коммунист Андрей Зуев проиграл суд эксперту в сфере ЖКХ, члену «Справедливой России» Людмиле Коломыцевой.
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