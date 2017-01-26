Зуев не определился, будет ли обжаловать решение суда по иску к Коломыцевой Общество

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Бывший депутат Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ Андрей Зуев заявил, что еще не определился, будет ли он обжаловать решение Октябрьского районного суда Пензы по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к члену «Справедливой России» Людмиле Коломыцевой.

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По его словам, целесообразность обращения в апелляционную инстанцию напрямую зависит от того, что будет написано в мотивировочной части документа.

«Пока рано говорить. Если мы [...] с чем-то не согласимся, то будем писать [апелляционную жалобу]», — сказал он ИА «PenzaNews» в четверг, 26 января.

При этом бывший депутат выразил уверенность в том, что люди, наблюдавшие за процессом, а также сама Людмила Коломыцева впредь будут более внимательно следить за своей речью.

«Коломыцева и ее представитель [Илья Селиванов] несколько раз в течение рассмотрения дела меняли свою позицию. Изначально на первом заседании говорилось о том, что вообще не про меня шла речь. […] Потом позиция была, что это был все-таки Андрей Зуев — после интервью двух генералов [руководителей региональных управлений МВД и СКР Юрия Рузляева и Олега Трошина]. Потом она еще как-то менялась. И на последнем заседании такая позиция была, что [...] просто связан — именно слово «связан» — с группировкой, которой вынесен приговор по бандитизму. [...] А каким образом я с ней связан?» — поинтересовался Андрей Зуев.

Он также выразил уверенность в том, что выводы лингвистической экспертизы подтверждают как раз правоту его позиции.

«Там было, что негативный смысл содержит? Содержит. В какой форме? Утверждение», — напомнил собеседник агентства.

По словам бывшего депутата, он намерен добиваться опровержения ранее широко растиражированной в СМИ информации о том, что он якобы являлся главарем некой бандитской группировки.

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«Человека обвинять в совершении преступления можно только после вступившего в силу обвинительного приговора суда. […] Когда меня арестовывали, громко везде прогремела статья «Бандитизм». Но никто не написал потом, что все прекращено по реабилитирующим обстоятельствам. […] Зайдя на портал, сайт, складывается такое впечатление: был арестован за создание банды, суд его осудил; поймали бандита, потом суд его выпустил, но осудил за вымогательство. Большинству людей непонятно, что это за преступление», — отметил Андрей Зуев.

Он сообщил также, что уже вынесено решение суда по исковому заявлению о незаконном уголовном преследовании.

«Я просил 2 млн. рублей, мне Городищенский районный суд присудил 150 тыс. рублей. Насколько я знаю, Следственный комитет подал апелляционную жалобу. Рассмотрение назначено на 14 число», — добавил собеседник агентства.