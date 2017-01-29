16:02:07 Воскресенье, 29 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Сенаторы Кондрашин и Дмитриенко не попали в топ-50 медиарейтинга за 2016 год

15:09 | 29.01.2017 | Политика

Печать

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Члены Совета Федерации РФ от Пензенской области Виктор Кондрашин и Алексей Дмитриенко не вошли в топ-50 медиарейтинга сенаторов за 2016 год, составленного компанией «Медиалогия».

Член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская, медиаиндекс Виктора Кондрашина составил 545,57 пункта, а Алексея Дмитриенко 294,71 пункта, при этом последний не вошел в топ-100 сенаторов.

Безоговорочным лидером рейтинга стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее медиаиндекс составил 205 тыс. 601,11 пункта.

На втором месте — председатель комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Константин Косачев (63 тыс. 696,35), на третьем — первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич (55 тыс. 629,58).

Замыкает топ-50 заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, медиаиндекс которого составил чуть более 2 тыс. пунктов.

Доктор исторических наук Виктор Кондрашин был наделен полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва 11 августа 2015 года. Входит в состав комитета по науке, образованию и культуре.

Как отмечается на сайте верхней палаты парламента, в текущем году Виктор Кондрашин принял участие во встрече Валентины Матвиенко с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко, расширенном заседании оргкомитета программы «Держава XXI век» и музея олимпийской славы в Сочи, посетил музей-усадьбу А.Т. Болотова в Тульской области. Кроме того, он принял участие в работе круглого стола «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее» в рамках V рождественских парламентских встреч.

Бывший гендиректор АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» Алексей Дмитриенко был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ – представителя от правительства Пензенской области 12 сентября 2016 года. Входит в состав комитета по экономической политике.

На сайте Совета Федерации сообщается, что в январе сенатор вручил благодарности спикера и почетные грамоты специалистам разных отраслей экономики региона. В числе награжденных — начальник правового управления АО «НИИФИ» Вячеслав Селиванов и главный инженер Александр Ширманов, министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, руководитель аппарата губернатора и облправительства Лариса Рябихина. Кроме того, Алексей Дмитриенко принял участие в конференции межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество» и был избран в состав правления, а на текущей неделе он провел прием граждан.
Актуальное
Читайте также
На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика на улице Пригородной в Пензе
Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад Дополнительные горячие линии организованы в Пензе из-за перебоев в подаче тепла
Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире В Пензенской области за год автотранспортом перевезены более 60 млн. пассажиров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама