Сенаторы Кондрашин и Дмитриенко не попали в топ-50 медиарейтинга за 2016 год Политика

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Члены Совета Федерации РФ от Пензенской области Виктор Кондрашин и Алексей Дмитриенко не вошли в топ-50 медиарейтинга сенаторов за 2016 год, составленного компанией «Медиалогия».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская, медиаиндекс Виктора Кондрашина составил 545,57 пункта, а Алексея Дмитриенко 294,71 пункта, при этом последний не вошел в топ-100 сенаторов.

Безоговорочным лидером рейтинга стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее медиаиндекс составил 205 тыс. 601,11 пункта.

На втором месте — председатель комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Константин Косачев (63 тыс. 696,35), на третьем — первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич (55 тыс. 629,58).

Замыкает топ-50 заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, медиаиндекс которого составил чуть более 2 тыс. пунктов.

Доктор исторических наук Виктор Кондрашин был наделен полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва 11 августа 2015 года. Входит в состав комитета по науке, образованию и культуре.

Как отмечается на сайте верхней палаты парламента, в текущем году Виктор Кондрашин принял участие во встрече Валентины Матвиенко с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко, расширенном заседании оргкомитета программы «Держава XXI век» и музея олимпийской славы в Сочи, посетил музей-усадьбу А.Т. Болотова в Тульской области. Кроме того, он принял участие в работе круглого стола «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее» в рамках V рождественских парламентских встреч.

Бывший гендиректор АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» Алексей Дмитриенко был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ – представителя от правительства Пензенской области 12 сентября 2016 года. Входит в состав комитета по экономической политике.

На сайте Совета Федерации сообщается, что в январе сенатор вручил благодарности спикера и почетные грамоты специалистам разных отраслей экономики региона. В числе награжденных — начальник правового управления АО «НИИФИ» Вячеслав Селиванов и главный инженер Александр Ширманов, министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, руководитель аппарата губернатора и облправительства Лариса Рябихина. Кроме того, Алексей Дмитриенко принял участие в конференции межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество» и был избран в состав правления, а на текущей неделе он провел прием граждан.