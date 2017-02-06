Иван Белозерцев вошел в топ-10 губернаторов-блогеров после аварии на ТЭЦ-1 Политика

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял девятое место в рейтинге цитируемости глав регионов, ведущих блоги, составленном компанией «Медиалогия» за январь 2017 года.

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Индекс цитируемости Ивана Белозерцева достиг 20,8 пункта.

Средства массовой информации активно цитировали сообщение в «Твиттере» губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с нарушением теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Пензе.

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Лидером рейтинга стал глава Чечни Рамзан Кадыров, его индекс цитируемости — 486,7.

В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов с показателями 160 и 70,3 соответственно.

Рейтинг компании «Медиалогия» подготовлен на основе базы СМИ, которая включает в себя почти 38 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 3 февраля 2017 года.