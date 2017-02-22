В СКР не комментируют информацию о вызове пензенского вице-губернатора к следователю Политика

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Появившаяся в СМИ информация о том, что вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин вызван к следователю в рамках уголовного дела о служебном подлоге в мэрии Пензы, пока не находит официального подтверждения.

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«У меня пока нет такой информации. Я не буду комментировать», — сказала ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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Отвечая на вопрос о том, каковы предварительные результаты следственных действий, проведенных в мэрии Пензы накануне, она пояснила, что работа продолжается.

«Они [следственные действия] еще не закончены», — пояснила официальный представитель СКР.

В среду, 22 января, портал Life.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщил, что вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину пришлось отменить ряд мероприятий из-за вызова к следователю в рамках уголовного дела о служебном подлоге, в совершении которого подозревается заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР России по региону.

По данным следствия, в июне 2016 года замглавы администрации города, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как исполняющий обязанности главы администрации города лично подписал постановление о предоставлении земельного участка стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, имя которого следствие не раскрывает, датированное задним числом — февралем 2016 года. В настоящее время постановление отменено как незаконное.

Вместе с тем 6 февраля стало известно, что прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1».