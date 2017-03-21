Визит Сергея Миронова в Пензу перенесен — пресс-служба «Справедливой России» Политика

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Визит председателя «Справедливой России» Сергея Миронова в Пензу, запланированный на предстоящий четверг, 23 марта, перенесен. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель пресс-службы партии Максим Лопатин, который на минувшей неделе проинформировал о готовящейся поездке лидера «Справедливой России» в Пензенскую область.

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«Нет, вы знаете, нет — визита не будет, скорее всего, и когда будет, пока неизвестно. […] Он не отменен, он перенесен», — сказал собеседник агентства во вторник, 21 марта.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, какие мероприятия сейчас стоят в рабочем графике Сергея Миронова на 23 марта, Максим Лопатин заверил, что Пензы там нет.

«Нет никаких мероприятий. У меня нет никаких данных. […] Пензы там нет, Пензенской области, 23 числа», — подчеркнул он.

Причину переноса визита Сергея Миронова в Пензу на более поздний срок собеседник агентства не уточнил.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 марта стало известно о том, что председатель «Справедливой России» Сергей Миронов планирует посетить Пензенскую область с рабочим визитом в ближайшее время.

Впоследствии представитель пресс-службы партии Максим Лопатин подтвердил, что визит запланирован на 23 марта — такая дата стояла в рабочем графике Сергея Миронова.

Во вторник, 21 марта, лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута заявил ИА «PenzaNews», что вероятность приезда Сергея Миронова в Пензу 23 марта «стремится к нулю».

