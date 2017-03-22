Супиков, Кириллов, Кочетков и еще четыре человека зарегистрированы для участия в праймериз Политика

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал семь участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в среду, 22 марта.

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В их числе — лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн, который также является действующим депутатом. Они подали документы в один день — 20 марта.

Кроме того, свои силы в ходе внутрипартийного голосования попробуют еще трое депутатов регионального парламента: генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков, директор ООО «Мегастройка» Владимир Кириллов и вице-спикер Вячеслав Космачев.

Помимо этого, участие в праймериз примут генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», президент федерации тенниса региона Олег Кочетков и директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Пачелмского района Елена Агеева.

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По словам Вадима Супикова, он дорожит доверием избирателей, которое завоевывал на протяжении последних 17 лет.

«Поэтому продолжу работать в этом направлении. Есть много нереализованных планов, задач. Нужно продолжать развивать местное самоуправление, благоустраивать территории, расселять людей из ветхого жилья, участвовать в реализации программ в сфере образования, культуры. Я надеюсь на тесное сотрудничество со всеми коллегами. Будем совместными усилиями улучшать качество жизни нашего населения», — цитирует участника праймериз пресс-служба реготделения «Единой России».