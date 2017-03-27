Мэр Пензы удержал лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев удержал лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, который составлен компанией «Медиалогия» за февраль 2017 года.

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Его медиаиндекс составил 5 тыс. 592 пункта, что значительно больше, чем у коллег.

Главы администраций Нижнего Новгорода и Уфы — Сергей Белов и Ирек Ялалов — которые заняли второе и третье места соответственно получили 3 тыс. 507,1 и 3 331,2 пункта соответственно.

Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, СМИ, в частности, активно освещали участие Виктора Кувайцева в заседании Союза российских городов в Госдуме, где он выступил с инициативой обратиться за помощью в расселении ветхих домов к правительству России.

Кроме того, мэр внимательно следил за состоянием подземного перехода, связывающего железнодорожный вокзал Пенза-I и автовокзал, к которому после проведенной в 2016 году реконструкции остались претензии.

Российская исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

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В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя около 40 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.

Данные для рейтинга рассчитаны на 27 марта 2017 года.