Мэр Пензы улучшил позиции в национальном рейтинге Политика

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев занял 46 место в национальном рейтинге мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров, составленном ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ за январь–март 2017 года.

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Виктор Кувайцев включен во вторую группу мэров из трех возможных, в которую также вошли руководители администраций таких городов, как Сочи, Абакан, Липецк, Челябинск, Рязань, Магнитогорск, Йошкар-Ола, Самара, Вологда, Нальчик, Южно-Сахалинск и других.

Как отмечается в пояснительной записке, объектами рейтинга являются мэры 88 городов. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров — Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. Не участвуют в исследовании представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества. При этом был задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности.

Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы, что позволяет выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей.

Предыдущий рейтинг был составлен по итогам 2016 года. В нем Виктор Кувайцев располагался на 49-й строчке.