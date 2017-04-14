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Доход главы Заречного за 2016 год составил менее 2 млн. рублей

16:16 | 14.04.2017 | Политика

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Заречный, 14 апреля 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход главы Заречного Пензенской области Олега Климанова составил за 2016 год 1 млн. 995 тыс. 440 рублей, его супруги немногим меньше — 1 млн. 989 тыс. 990 рублей.

Доход главы Заречного за 2016 год составил менее 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

У них в собственности находится по 1/3 доли квартиры площадью 82,9 кв. метра.

Кроме того, Олег Климанов владеет 1/4 доли квартиры площадью 44,9 кв. метра, 1/2 доли земельного участка площадью 623 кв. метра, 1/2 доли садового домика площадью 30 кв. метров, гаражом площадью 25,3 кв. метра, а также надувной лодкой «Akila DSN-300».

У него в пользовании находится два земельных участка площадью 40,5 и 25,3 кв. метров соответственно.

Супруге главы Заречного на праве собственности принадлежит гараж площадью 60,5 кв. метра и автомобиль «Kia Mohave»; в пользовании у нее находится земельный участок площадью 36 кв. метров.
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