Иван Белозерцев вновь вошел в топ-20 губернаторов-блогеров Политика

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который по итогам января, когда произошла авария на ТЭЦ-1, занял девятую строчку в рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги, а в феврале выбыл из топ-20, вновь вошел в число двух десятков наиболее цитируемых руководителей субъектов РФ.

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По итогам марта он занял в рейтинге, составленном компанией «Медиалогия», 13 место.

Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева равен 7,2.

У лидера рейтинга — главы Чечни Рамзана Кадырова — он составляет 429,5. На второй строчке расположился мэр Москвы Сергей Собянин — 252,9, на третьей глава Крыма Сергей Аксенов — 57,6.

Как отмечается в пояснительной записке, самой цитируемой в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о старте акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» в поддержку строительства центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности.

То,что кажется ненужным одному,может быть очень полезно другому.Крышки от ПЭТ тары помогут в строительстве дома для ребят с инвалидностью pic.twitter.com/iIb6j4hGvS — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) March 13, 2017

В медиарейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 40,5 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 19 апреля 2017 года.