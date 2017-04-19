16:31:49 Среда, 19 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Иван Белозерцев вновь вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

15:58 | 19.04.2017 | Политика

Печать

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который по итогам января, когда произошла авария на ТЭЦ-1, занял девятую строчку в рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги, а в феврале выбыл из топ-20, вновь вошел в число двух десятков наиболее цитируемых руководителей субъектов РФ.

Иван Белозерцев вновь вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам марта он занял в рейтинге, составленном компанией «Медиалогия», 13 место.

Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева равен 7,2.

У лидера рейтинга — главы Чечни Рамзана Кадырова — он составляет 429,5. На второй строчке расположился мэр Москвы Сергей Собянин — 252,9, на третьей глава Крыма Сергей Аксенов — 57,6.

Как отмечается в пояснительной записке, самой цитируемой в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о старте акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» в поддержку строительства центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности.

В медиарейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 40,5 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 19 апреля 2017 года.
Актуальное
Читайте также
Наталья Назарова возглавила комиссию молодежного парламента при Госдуме В Пензе сотрудники ФСБ задержали должника при передаче взятки приставу
Неблагоприятная погода не скажется на посевах на пензенских полях — Минсельхоз Финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы пройдет 20 апреля
«Теплоком» займется строительством модульных котельных в Пензе В Пензе в будущем сквере «Бессмертного полка» начали обустраивать дорожки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама