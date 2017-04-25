Мэр Пензы стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев сохранил лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленном компанией «Медиалогия» за март 2017 года.

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Его медиаиндекс значительно больше, чем у коллег из других регионов ПФО — свыше 8 тыс. пунктов.

На второй строчке расположился глава администрации Уфы Ирек Ялалов, медиаиндекс которого чуть более 5,5 тыс. пунктов. Третье место занял Сергей Белов из Нижнего Новгорода, у него более 3,7 тыс. пунктов.

Как отмечается в комментарии к рейтингу, Виктору Кувайцеву удалось добиться такого высокого результата, в частности, благодаря выступлению с подробным отчетом за 2016 год на сессии пензенской гордумы.

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Кроме того, большое количество публикаций было посвящено его поручению отремонтировать дорогу в поселок Победа.

Российская исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя более 40 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.

Данные для рейтинга рассчитаны на 24 апреля 2017 года.