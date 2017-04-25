Мэр Пензы стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО
Печать
Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев сохранил лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленном компанией «Медиалогия» за март 2017 года.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Его медиаиндекс значительно больше, чем у коллег из других регионов ПФО — свыше 8 тыс. пунктов.
На второй строчке расположился глава администрации Уфы Ирек Ялалов, медиаиндекс которого чуть более 5,5 тыс. пунктов. Третье место занял Сергей Белов из Нижнего Новгорода, у него более 3,7 тыс. пунктов.
Как отмечается в комментарии к рейтингу, Виктору Кувайцеву удалось добиться такого высокого результата, в частности, благодаря выступлению с подробным отчетом за 2016 год на сессии пензенской гордумы.
Читайте также
Губернатор внес свои предложения по благоустройству улиц Пензы
Кроме того, большое количество публикаций было посвящено его поручению отремонтировать дорогу в поселок Победа.
Российская исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя более 40 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.
Данные для рейтинга рассчитаны на 24 апреля 2017 года.