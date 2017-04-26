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На сессии гордумы Пензы рассмотрят вопросы о прекращении полномочий 14 депутатов

10:22 | 26.04.2017 | Политика

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Два дополнительных вопроса «О досрочном прекращении полномочий депутатов Пензенской городской думы» включено в повестку 33-й очередной сессии, которая проходит в среду, 26 апреля.

На сессии гордумы Пензы рассмотрят вопросы о прекращении полномочий 14 депутатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С соответствующим предложением выступил глава города Валерий Савельев.

«Предлагаю дополнительно в повестку дня включить следующие вопросы: два вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов Пензенской городской думы, докладчик Савельев Валерий Петрович, глава города Пензы», — сказал он.

Валерий Савельев добавил, что дополнительные вопросы необходимо рассмотреть после основных.

Депутаты поддержали это предложение.

Таким образом, в повестку включено 25 вопросов. Проекты решений опубликованы на сайте гордумы.

При этом еще накануне вечером двух вопросов — о досрочном прекращении полномочий — в проекте повестки не было.

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Один из них касается трех депутатов, входящих во фракцию «Единая Россия», которые ранее написали соответствующие заявления. Это Сергей Седов, Борис Дрякин и Андрей Сакмаев. Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», на момент начала сессии в зале заседаний они отсутствовали.

Еще один вопрос, который идет в повестке под №25 — о досрочном прекращении полномочий остальных 11 депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

Это глава и член фракции КПРФ Олег Шаляпин и Александр Трутнев, единороссы Алексей Савичев, Александр Стрельников, Василий Журавлев, Сергей Куличков, Юрий Зиновьев, Георгий Тюрин, Виктор Воробьев и Александр Пичугин, а также руководитель фракции ЛДПР Жиганша Туктаров.

Таким образом, на сессии могут быть лишены полномочий все 14 депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство.
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