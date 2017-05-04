Губернатор прокомментировал уголовное дело против зампреда гордумы Пензы Политика

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев после заседания в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении зампреда Пензенской городской думы Георгия Тюрина, подозреваемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, что стало основанием для приостановления его членства в «Единой России».

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«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы. Моя позиция однозначна — закон един для всех. Коррупция — это зло, разъедающее государство», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге «Твиттер».

Он добавил, что виновные в коррупции лица должны осознавать неотвратимость наказания.

«Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.

В соответствии с уставом «Единой России», членство Георгия Тюрина в партии было приостановлено до решения суда.