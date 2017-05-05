Глава Пензы назвал уголовное дело против зампреда гордумы «полной неожиданностью» Политика

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев назвал возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя гордумы Георгия Тюрина, подозреваемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, «полной неожиданностью».

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«Этот факт явился для нас полной неожиданностью, он крайне неприятен, но наша позиция в данном вопросе однозначна — если человек виновен, он должен понести наказание. Я против коррупции!» — сказал он.

Глава города добавил, что «закон един для всех».

«Считаем необходимым отметить, что виновным в совершении уголовного преступления может признать только суд. Уверен, что следственные органы и судебные инстанции разберутся в деле и установят степень вины подозреваемого», — цитирует Валерия Савельева пресс-служба пензенской гордумы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.

В соответствии с уставом «Единой России», членство Георгия Тюрина в партии было приостановлено до решения суда.